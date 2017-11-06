الداخلية اليمنية تعلن مصير مقر البحث الجنائي بعدن وعدد قتلاها بالهجوم

الحدث - مراقبون برس

أكدت قناة الجزيرة تمكن قوات الامن بعدن من استعادة السيطرة على مبنى البحث الجنائي بالمدينة، بعد مرور 14 ساعة على اقتحامه والتمركز فيه من قبل مسلحين اعلن تنظيم داعش تبعيتهم له ومسؤوليته عن الهجوم الذي قتل 40 من جنود البحث الجنائي ،وفي حين أعلنت وزارة الداخلية اليمنية استعادة السيطرة على مبنى البحث الجنائي في إدارة أمن عدن بعد هجوم أوقع نحو ثلاثين قتيلا وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية.

ونقلت عن بيان لوزارة الداخلية اليمنية، إن عملية استعادة المقر الأمني في منطقة خور مكسر انتهت في الساعات الأولى من مساء امس الأحد بالتعامل بصورة تامة مع العناصر التي اقتحمت المبنى وتحصنت فيه لأكثر من 14 ساعة محتجزة رهائن.

وأكدت القناة الاخبارية القطرية ان وزارة الداخلية اليمنية اعلنت عن مقتل 12 من منتسي قوات الامن عدن،في حين قالت ان مراسلها اكد ايضا مقتل 12 بينهم جنود يمنيون قتلوا وأصيب أكثر من ثلاثين في هجوم بسيارة ملغمة يقودها انتحاري استهدف مبنى البحث الجنائي.

وأعقبت التفجير اشتباكات بين المهاجمين وقوات الأمن التي طوقت محيط المقر الأمني وأغلقت الطرقات المؤدية إليه. وأعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن الهجوم، وقال إنه أدى إلى سقوط خمسين قتيلا.

ونقلت القناة عن مصادر محلية،قولها ان عشرات المسلحين هاجموا مقر البحث الجنائي عقب تفجير السيارة، وتمكنوا من السيطرة عليه ونشر عدد من القناصة في المباني القريبة منه. وذكرت المصادر أن بعض المسلحين كانوا يحملون أحزمة ناسفة واحتجزوا لساعات رهائن في المبنى من موظفين وسجناء.

من جهتها نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر أمنية في عدن أن الهجوم بدأ بتفجير سيارة ملغمة في موكب مدير أمن عدن العميد شلال شايع (المدعوم من الإمارات)، ونجا شايع من التفجير. وأضافت المصادر أن المسلحين احتجزوا رهائن من قوات الأمن وقتلوا شرطيتيْن، وتحدثت عن تحرير أربعة من عناصر الأمن بينهم ضابط برتبة عقيد.

وذكرت المصادر الأمنية أن الهجوم أدى إلى مقتل 15 من عناصر الأمن في التفجير والاشتباكات التي أعقبته واستمرت ساعات طويلة، في المقابل قتل تسعة من المهاجمين في المواجهات، في حين فجر أربعة أنفسهم.

وقالت المصادر إنه تم استقدام تعزيزات أمنية، وأضافت أن القوات الأمنية حاولت ثلاث مرات دخول مبنى البحث الجنائي، وفي كل مرة كان أحد المهاجمين يفجر نفسه.

ووفق نفس المصادر الأمنية، فإن المسلحين قاموا في بداية الهجوم بتحرير عدد من السجناء. وكان تنظيم الدولة استهدف في السابق مقار أمنية في عدن، العاصمة المؤقتة، كما شهدت المدينة هجمات لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب.