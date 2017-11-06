الرئيسية أخبار محلية الداخلية اليمنية تعلن مصير مقر البحث الجنائي بعدن وعدد قتلاها بالهجوم
أخبار محلية
Google+
مقالات الرأي
اليمنيون في مرمى نيران قياداتهم
يمر اليمنيون في الداخل والخارج بأقسى الأوضاع الإنسانية والاجتماعية في تاريخهم الحديث التي أحالتهم إلى
عن وقوف الكويت إلى جانب الشعب اليمني
 رغم أن دولة الكويت ليست دولة ذات ثقل محوري وتأثير كبير في العمليات العسكرية لـ " التحالف العربي لدعم
اللادولة أولاً
يتحدث الرئيس هادي من المنفى عن 80% من الأرض جرى تحريرها. وعندما حاول العودة إلى العاصمة المؤقتة مُنعت طائرته من
مشهد أشبه بكائن خرافي
تخلي الحوثيين عن تحالفهم مع صالح مؤشر هام على أن قراءتهم لترتيبات الحل السلمي تسير بخطى جادة هذه المرة. إنتهت
هل يمضي التحالف في دعم الانفصال؟
يبدو أن أبو ظبي بدعم من الرياض تمضي دون أي اكتراث في خطتها لتفكيك اليمن، عبر تكريس سلطة موازية في المحافظات
التكتل الجديد ضد طهران
الحقيقة فاجأتنا التحولات بسرعتها. فمنذ إعلان واشنطن قرارها ضد حكومة إيران، بدلت بريطانيا وألمانيا موقفهما،
اقرأ المزيد من المقالات
آخر الأخبار
اختيارات القراء
أسرة القيادي البارز هبرة تخرج عن صمتها وتطالب عبدالملك الحوثي الكشف عن مصيره
اسعار الصرف في المحافظات اليمنية للريال اليمني مقابل العملات الاجنبية اليوم السبت 4/11/2017
مقتل خمسة جنود في تفجير انتحاري استهدف مقر أمني بعدن
إختفاء مفاجئ لواحد من أهم الأذرعة الإعلامية للرئيس الأمريكي
مسلحون يفجرون مقرا تابعا لحزب الاصلاح في عدن
لبنان تقدم 80 مقعداً دراسياً في المجال الفني للشباب في اليمن
قوات الدفاع الجوي تعترض صاروخًا باليستيًّا شمال الرياض.. ولا أضرار
اتبعنا على فيسبوك

الداخلية اليمنية تعلن مصير مقر البحث الجنائي بعدن وعدد قتلاها بالهجوم

الاثنين 06 نوفمبر 2017 12:58 صباحاً الحدث - مراقبون برس

أكدت قناة الجزيرة تمكن قوات الامن بعدن من استعادة السيطرة على مبنى البحث الجنائي بالمدينة، بعد مرور 14 ساعة على اقتحامه والتمركز فيه من قبل مسلحين اعلن تنظيم داعش تبعيتهم له ومسؤوليته عن الهجوم الذي قتل 40 من جنود البحث الجنائي ،وفي حين أعلنت وزارة الداخلية اليمنية استعادة السيطرة على مبنى البحث الجنائي في إدارة أمن عدن بعد هجوم أوقع نحو ثلاثين قتيلا وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية.
ونقلت عن بيان لوزارة الداخلية اليمنية، إن عملية استعادة المقر الأمني في منطقة خور مكسر انتهت في الساعات الأولى من مساء امس الأحد بالتعامل بصورة تامة مع العناصر التي اقتحمت المبنى وتحصنت فيه لأكثر من 14 ساعة محتجزة رهائن.
وأكدت القناة الاخبارية القطرية ان وزارة الداخلية اليمنية اعلنت عن مقتل 12 من منتسي قوات الامن عدن،في حين قالت ان مراسلها اكد ايضا مقتل 12 بينهم جنود يمنيون قتلوا وأصيب أكثر من ثلاثين في هجوم بسيارة ملغمة يقودها انتحاري استهدف مبنى البحث الجنائي.
وأعقبت التفجير اشتباكات بين المهاجمين وقوات الأمن التي طوقت محيط المقر الأمني وأغلقت الطرقات المؤدية إليه. وأعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن الهجوم، وقال إنه أدى إلى سقوط خمسين قتيلا.
ونقلت القناة عن مصادر محلية،قولها ان عشرات المسلحين هاجموا مقر البحث الجنائي عقب تفجير السيارة، وتمكنوا من السيطرة عليه ونشر عدد من القناصة في المباني القريبة منه. وذكرت المصادر أن بعض المسلحين كانوا يحملون أحزمة ناسفة واحتجزوا لساعات رهائن في المبنى من موظفين وسجناء.
من جهتها نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر أمنية في عدن أن الهجوم بدأ بتفجير سيارة ملغمة في موكب مدير أمن عدن العميد شلال شايع (المدعوم من الإمارات)، ونجا شايع من التفجير. وأضافت المصادر أن المسلحين احتجزوا رهائن من قوات الأمن وقتلوا شرطيتيْن، وتحدثت عن تحرير أربعة من عناصر الأمن بينهم ضابط برتبة عقيد.
وذكرت المصادر الأمنية أن الهجوم أدى إلى مقتل 15 من عناصر الأمن في التفجير والاشتباكات التي أعقبته واستمرت ساعات طويلة، في المقابل قتل تسعة من المهاجمين في المواجهات، في حين فجر أربعة أنفسهم.
وقالت المصادر إنه تم استقدام تعزيزات أمنية، وأضافت أن القوات الأمنية حاولت ثلاث مرات دخول مبنى البحث الجنائي، وفي كل مرة كان أحد المهاجمين يفجر نفسه.
ووفق نفس المصادر الأمنية، فإن المسلحين قاموا في بداية الهجوم بتحرير عدد من السجناء. وكان تنظيم الدولة استهدف في السابق مقار أمنية في عدن، العاصمة المؤقتة، كما شهدت المدينة هجمات لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب.


شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
جميع الحقوق محفوظة لـ [صحيفة الحدث] ©2006 - 2017 | تصميم وتطوير YOU لتقنية المعلومات