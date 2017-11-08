مصرع 16 من الحوثيين بينهم قيادات وقناصين في هجوم فاشل على مواقع الجيش بمحافظة صعدة ( الاسماء )

الحدث - متابعات

قتل 16 من مليشيات الحوثي وصالح بينهم 7 قيادات ميدانية وقناصين، في حين أصيب العشرات خلال معارك وقصف مدفعي للجيش الوطني تركز في جبهة ثأر صلة بالبقع شمال محافظة صعدة .

ونقل موقع سبتمبر نت الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية عن مصدر عسكري قوله " أن مواجهات عنيفة بين الجيش الوطني والمليشيا اندلعت إثر هجوم شنته المليشيا على مواقع الجيش الوطني أمس الإثنين في منطقة خليقة شرق العطفين بجبهة ثأر صلة.

وقال: المصدر إن رجال الجيش الوطني تمكنوا من صد الهجوم الذي شنته المليشيا، بعد أن ألحقوا بها 13 قتيلا بينهم أربعة قياديين، وأكثر من 30 جريحا.

وأكد المصدر أن قتلى المليشيا من القيادات هم: محمد الطويل (قائد الهجوم)، وحمود الرعوي (قيادي ميداني)، وأحمد علوس (قيادي ميداني)، وسليم كول (قيادي ميداني).

أما بقية القتلى فهم وفق المصدر: عبدالواحد السلامي، ومحمد ضلام، ويوسف الآنسي، ومحمد العيس، وأيمن الحاضري، وبسام الحجي، وعيبان الثوباني، وإبراهيم قمادي، وعبدالمجيد العيزري.

إلى ذلك لقي 3 من قناصي المليشيا مصرعهم في قصف مدفعي استهدف مواقع المليشيا في جبهات ثأر صلة بمحور البقع اليوم الثلاثاء.

وأكد مصدر عسكري أن قصف قوات الجيش الوطني تركز في منطقة العطفين بثأر صلة، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى بينهم 3 قناصين.

في غضون ذلك استهدفت مقاتلات التحالف العربي بسلسلة غارات تعزيزات عسكرية للمليشيا كانت مخزنة في منطقة ثار صلة والتباب الصخرية الاستراتجي الواقعة شمال صعدة.

وتخوض قوات الجيش والمقاومة معارك مستمرة ضد مليشيات الحوثي في مديريات البقع وعلب وباقم بمحافظة صعدة محاولة التقدم باتجاه معقل المليشيات .