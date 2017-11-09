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الرئيس هادي يغادر الرياض إلى مدينة دوسلدورف بألمانيا

الخميس 09 نوفمبر 2017 12:19 صباحاً الحدث - متابعات

أكدت مصادر مطلعة " أن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي " سيغادر العاصمة السعودية الرياض خلال الأيام القليلة القادمة إلى إحدى الدول الأوروبية في زيارة لم تعلن تفاصيلها حتى اللحظة .

إلى ذلك قال الكاتب اليمني مروان الغفوري المقيم في ألمانيا " يصل الرئيس هادي في الأيام القادمة إلى مدينة دوسلدورف عاصمة ولاية شمال الراين، والقريبة من مدينة : إيسن التي يقيم فيها " الغفوري " ,

وأضاف الغفوري "نتمنى من السفارة في ألمانيا، ومن فريق الرئيس هادي ترتيب لقاء يجمعنا بالسيد الرئيس لنسمع منه، وليسمع منا.

ونفى مكتب رئاسة الجمهورية صباح اليوم الأربعاء الأنباء التي تحدثت عن إقامة جبرية فرضتها المملكة العربية السعودية على الرئيس اليمني وأبناءه وعدد من وزراء الحكومة المقيمين في الرياض منذ أكثر من 31 شهر .
 


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