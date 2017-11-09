اليمنيه تواصل تعليق رحلاتها لليوم الثالث على التوالي

الحدث - متابعات

أعلنت الخطوط الجوية اليمنية، اليوم الأربعاء، تعليق جميع رحلاتها المبرمجة ليوم غد الخميس، في قرار يتكرّر لليوم الثالث على التوالي.

وحسب وكالة الأناضول، قدمت الشركة، في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع “فيس بوك”، اعتذارها لعملائها عن “توقف وتعليق جميع رحلاتها ليوم غد الخميس، بسبب عدم منحها تصريح التشغيل من قبل التحالف حتى هذه اللحظة”.

وأوصت الشركة عملاءها المتأهبين للسفر عبر رحلات المقرّرة ليوم غد، بالانتظار “إلى حين إبلاغهم بتسلم الشركة تصاريح التشغيل من التحالف” .

والإثنين الماضي، أعلن التحالف العربي إغلاق جميع المنافذ الجوية البرية والبحرية في اليمن، على خلفية إطلاق الحوثيين صاروخًا باليستيًا استهدف مطار الرياض السبت الماضي.

وتنظم الخطوط اليمنية رحلات غير منتظمة إلى مطارات القاهرة (مصر) والخرطوم (السودان) وعمان (الأردن) ونيودلهي (الهند).

وتسبب توقف الرحلات في زيادة معاناة اليمنيين العالقين في الخارج، ومعظمهم من المرضى الذين يسافرون لتلقي العلاج.