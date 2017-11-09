أسعار الصرف اليوم : اسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الاجنبية

يواصل الريال اليمني انهياره المستمر في نهاية الأسبوع الثاني على التوالي أمام العملات الأجنبية في السوق المحلية .ووصل سعر الدولار الواحد إلى 445 مقابل الريال اليمني صباح اليوم الخميس كما وصل سعر الريال السعودي إلى 117ريال يمني حسب مصادر مصرفية متطابقة في صنعاء وعدن .ولم تتخذ الجهات الحكومية ممثلة بوزارة المالية والبنك المركزي اليمني أي إجراءات تمنع الانهيار المستمر للعملة اليمنية حتى اللحظة .
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