أشتباكات مسلحة في صنعاء والقبائل تسيطر على نقطة تفتيش وتطرد الحوثيين(تفاصيل)

الحدث - صنعاء

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء اشتباكات تفجرت أمس)الخميس( بين مسلحين قبليين وميليشيا الحوثي على خلفية قتلها إحدى الشخصيات القبلية.

وأوضحت مصادر قبلية لـصحيفة »عكاظ« أن المتمردين الحوثيين قتلوا أمس الأول مواطنا يدعى خالد الشعباني في نقطة تفتيش وسط شارع 22 مايو بصنعاء، ما نجم عنه تجمع أفراد من القبائل بأسلحتهم في الشارع لتصفية عناصر النقطة قبل أن يفروا من الموقع، تاركين القبليين الذين لم يغادروا أماكنهم إلى الآن.