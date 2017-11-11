عاجل : سقوط ضحايا جراء القصف على العرضي بصنعاء اولى الصور للحرائق المشتعلة في وزارة الدفاع بصنعاء
السبت 11 نوفمبر 2017 01:05 صباحاً الحدث - صنعاء
ثلاث غارات شنتها طيران التحالف على محيط مجمع العرضي بالعاصمة صنعاء "مبنى وزارة الدفاع" واكد شهود عيان ان هناك سقوط ضحايا مدنيين. ويتم الان توجيه نداء استغاثة من هناك مع اعلان حالة الطوارئ في المستشفيات...
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