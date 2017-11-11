ضبط شبكة للدعارة في صنعاء تديرها امراة أجنبية (تفاصيل)

الحدث - متابعات

قالت مصادر أمنية في العاصمة اليمنية صنعاء , وان الشرطة القت القبض على شبكة للدعارة وبيع الخمور تدريها امراة اثيوبية .

واوضحت المصادر أنه تم ضبط المدعوة ” سعاد بنيت فيتاهو” أثيوبية الجنسية، وتعمل زعيمة عصابة مكونة من 13 شخص بينهم امرأة وجميعهم يحملون الجنسية الأثيوبية في مديرية معين.

واضافت بأن جميع أفراد العصابة يقيمون في منزل زعيمة العصابة، المدعوة “سعاد” الواقع في منطقة الدائري بمديرية معين، وقد تم ضبطهم وبحوزتهم 32 كيلو جرام من مادة الحشيش، وكميات من الخمور، يقومون ببيعها وترويجها، بالإضافة إلى تورط المدعوة في جرائم دعارة.

وأكدت أن جميع أفراد العصابة لا يحملون وثائق قانونية، تثبت شرعية إقامته، مشيراً إلى أنه تمت إحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية.