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عاجل.. التحالف يسمح باستئناف الرحلات الجوية من وإلى مطار عدن

السبت 11 نوفمبر 2017 01:22 صباحاً الحدث - صنعاء
أعلن وزير النقل مراد الحالمي مساء الجمعة بان الحضر عن الرحلات الجوية تم رفعه ، مؤكداً بان رحلات الخطوط الجوية اليمنية سوف تعود ابتداء من يوم الأحد القادم بنفس البرنامج السابق .
 
وقال الوزير الحالمي بان التحالف رفع الحضر على مطاري عدن وسيئون ،على أن الرحلات القادمة والمغادرة سوف تعاود عملها بدءاً من يوم الأحد القادم.

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