عاجل.. التحالف يسمح باستئناف الرحلات الجوية من وإلى مطار عدن

الحدث - صنعاء

أعلن وزير النقل مراد الحالمي مساء الجمعة بان الحضر عن الرحلات الجوية تم رفعه ، مؤكداً بان رحلات الخطوط الجوية اليمنية سوف تعود ابتداء من يوم الأحد القادم بنفس البرنامج السابق .

وقال الوزير الحالمي بان التحالف رفع الحضر على مطاري عدن وسيئون ،على أن الرحلات القادمة والمغادرة سوف تعاود عملها بدءاً من يوم الأحد القادم.