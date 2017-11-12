وزير الإعلام الاريانى : جماعة الحوثي أوقفت 290 صحيفة ومجلة

الحدث - صنعاء

أكد وزير الإعلام اليمني “معمر الإرياني”، إن المسلحين الحوثيين، أوقفوا 290 صحيفة ومجلات يومية وأسبوعية وشهرية.

وقال “الإرياني” خلال مشاركته رفقة عدد من المسؤولين والباحثين والأكاديميين، في ندوة بالعاصمة الفرنسية باريس، أنه وفقاً للإحصائية المتوفرة لدى وزارة الإعلام، قبل عام 2013 كان هناك أكثر من 290 صحيفة ومجلات يومية وأسبوعية وشهرية وفصلية منها 17 صحيفة يومية و 155 صحيفة أسبوعية و26 صحيفة شهرية وغيرها من الصحف، و 4 قنوات رسمية و 15 قناة خاصة، وفي عام 2015 أصبح هناك فقط 10 صحف و قناتان رسميتان موظفتان للانقلابيين.

وأشار إلى أن الإعلام استعاد أنفاسه في المناطق المحررة، حيث عاودت مطبوعات النشر مرة أخرى، ويبلغ عدد المطبوعات في المناطق المحررة 21 صحيفة، 3 منها حكومية.

وأوضح الإرياني، ، أن اليمن شهد أبشع الجرائم بحق الإعلاميين والصحفيين، نتيجة استهداف الإعلام اليمني من قبل جماعة الحوثي المدعومة من إيران، كاستهداف للتلفزيون اليمني، ومحاصرته وبداخله أكثر من 300 موظف بمختلف الأسلحة.