عاجل : 60 قتيل و 300جريح نتيجة زلزال ضرب خمس محافظات إيرانية

الحدث - متابعات

ارتفع ضحايا الزلزال الذي ضرب محافظة إيرانية قبل ساعتين من الان إلى أكثر من 60 قتيل و300 جريح .

وقال التلفزيون الرسمي في إيران إن تخة 61 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من ثلاثمائة في حصيلة أولية في إقليم كرمانشاه الحدودي إثر وقوع زلزال بلغت قوته 7.3 درجة في العراق.

وذكر التلفزيون "شعر بالزلزال سكان عدد من المناطق الإيرانية المتاخمة للعراق... تضررت ثماني قرى... قطعت الكهرباء في بعض القرى وأرسلت فرق إنقاذ لتلك المناطق".

ونقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية عن مسؤول بالطوارئ قوله إنه توجد مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا في القرى والبلدان الصغيرة.

من جانبه قال مسؤول بالهلال الأحمر المحلي للتلفزيون إن خطوط المياه والكهرباء قطعت في بعض القرى والمدن بإقليم كرمانشاه في الغرب وإن السكان خرجوا إلى الشوارع خوفا من الهزات الارتدادية.

وذكر سكان محليون في تقارير إعلامية وفي تويتر إنهم شعروا بهزات ارتدادية عديدة.

وقال التلفزيون إنه تقرر إغلاق المدارس في إقليمي كرمانشاه وعيلام يوم الاثنين.

وأفادت مصادر في إقليم كردستان شمال العراق بمقتل 4 أشخاص وجرح أكثر من 100 من جراء الزلزال.

وفي السليمانية، خرج المواطنون إلى الشوارع وأخلوا منازلهم، وسجلت أضرار مادية فقط، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.

وشعر سكان العاصمة العراقية بغداد بالزلزال لنحو عشرين ثانية، فيما شعر به سكان المحافظات الأخرى لمدة أطول.

كما شعر سكان في جنوب شرق تركيا أيضا بارتدادات الزلزال.