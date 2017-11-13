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أسعار الدولار والريال السعودي والذهب أمام الريال اليمني ( الأسعار مساء اليوم الأحد 12 / نوفمبر / 2017)

الاثنين 13 نوفمبر 2017 02:26 صباحاً الحدث - متابعات

شهدت أسعار الصرف مساء اليوم الأحد انخفاضا كبيرا أمام  الريال اليمني بعد أن استقرت عند سعر مرتفع خلال الخمسة الأيام الماضية .

ونزل سعر الدولار الواحد إلى 410 ريال بعد أن وصل الأيام القليلة الماضية إلى 445 ريال .

كما نزل سعر الريال السعودي إلى 108 ريال بدلا من 116 ريال خلال الخمسة الأيام الماضية .

كما نزلت أسعار الذهب مساء اليوم بشكل مفاجئ مع نزول سعر الدولار إلى 119 ألف ريال للجنيهة الواحدة بدلا من 126 ألف صباح اليوم الأحد .

وتوقع مصدر مصرفي في صنعاء في تصريح لـ المشهد اليمني أن ينزل الدولار بشكل متواصل في السوق المحلية اليمنية بعد أخبار رسمية من الحكومة اليمنية عن وضع وديعة مالية سعودية في البنك المركزي اليمني تقدر ب2مليار دولار ستمنع من انهيار الريال اليمني مجددا .

وقال محافظ البنك المركزي اليمني منصر القعيطي اليوم أن البنك المركزي اليمني في عدن سيشهد تطورا كبيرا خلال الأيام القادمة بالتزامع مع وديعة سعودية ستحرك عملية الدعم بالعملة الأجنبية لعملية الصرف والدائرة المالية في البنك .

كما أصدر رئيس الجمهورية اليوم قرارا رسميا بتشكيل لجنة حكومية لمتابعة تنفيذ مخرجات اللقاء مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي وعد بوديعة مالية سعودية ومشاريع اقتصادية لإعادة الإعمار في اليمن مع بداية العام المقبل 1/يناير/2018 .

الأسعار للريال اليمني والذهب مساء اليوم في الألبوم التالي :


 

 

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