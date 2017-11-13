قوات الجيش الوطني تسيطر على مواقع جديدة في تعز

الحدث - متابعات

أحرزت قوات الجيش الوطني اليوم الأحد تقدما جديدا جنوبي تعز بعد معارك عنيفة مع مليشيات الحوثي وصالح وقال مصدر عسكري لـ"المشهد اليمني " أن قوات الجيش الوطني تمكنت من التقدم والسيطرة على موقعي النسيرة والشحوج في جبل الصوالحة بمديرية حيفان جنوبي تعز وأشار المصدر إلى أن قوات الجيش الوطني كبدت مليشيات الحوثي وصالح خسائر فادحة بالأرواح والعتاد العسكري وتشهد محافظة تعز منذ نحو ثلاثة أعوام مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني ومليشيات الحوثي وصالح خلفت آلاف القتلى والجرحى والمعاقين .