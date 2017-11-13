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بمناسبه اليوم العالمي للتسامح : حراك مجتمعي في اليمن يُطالب بالتسامح

الاثنين 13 نوفمبر 2017 12:32 مساءً الحدث - خاص


تُنفّذ حملة نشتي نعيش نشاط الكتروني مُتعلّق بنشر فيديوهات وتصاميم تدعم المحبة والتسامح وذلك احتفالًا باليوم العالمي للتسامح الذي يُصادف 16 نوفمبر الجاري، ويهدف الناشط لخلق حراك مُجتمعي يتفاعل مع قضايا المحبة التسامح بين فئات وشرائح المجتمع اليمني بغض النظر عن أي فوارق سياسية أو مناطقية أو طائفية أو سُلالية.

ونشرت الحملة في صفحتها على فيس بوك إعلانًا ممولًا يستهدف اليمنيين في اليمن، قالت خلاله أن أي منشور يدعم التسامح والمحبة، ستقوم بعمل تصميم خاص لمحتوى المنشور ونشره في صفحتها والترويج له كمنشور ممول، مشيرة إلى أن جميع المنشورات الممولة في النشاط بدعم من مؤسسة تمدين شباب للتنمية.

 

 

وقالت الحملة في بيان تدشين النشاط إلى أن المجتمع ينهار أمام أعُيننا، وتنهار القيم المجتمعية الجميلة حتى أصبحت حقوق الناس كلمة منسية ولا يتم الالتفات لها، وأشارت إلى أن الانقسام داخل المجتمع الواحد يزداد، وخطابات الكراهية تنتشر بكثرة، والعُنف غدى الوسيلة الوحيدة لحل القضايا، ناهيك أن التحريض ضد الآخرين يتم بالعلن ونحن وسط هذا الانحدار ننجرف نحو الأسفل، وقالت: "تمضي بنا التفرقة نحو المزيد من الدماء، نحو خسارة الأصدقاء والمُخالفين لنا بالقناعات أو الانتماء إلى أين سنصل"؟

 

 

وطالبت المجتمع بأن يعمل على إزالة ذلك الستار الذي يُغطي على قلوبهم وأن يُبدّلوا الكراهية بالمحبة، وأن يرفعوا عن أكتفاهم الأثقال ويُحلّقوا في سماء المحبة، فالآخرين هم "إخوانكم وأصدقائكم وأهلكم ويجمعكم بهم عِرق الإنسانية، لا وجود للأعداء سوى بالسياسات، ولا تهتموا بالسياسة التي دمّرت حياتنا، اهتموا بالمحبة لننبُذ الخلافات".

وقالت: "حان الوقت لنبدأ مشوارنا نحو السعادة، لنُمسك بأيادي بعضنا ولنتقدم الخطوة الأولى، لن نترك أحدا يحترق، سنعش سويًا حياة جديدة، وسنستمر في محاولات التقدّم حتى نصل جميعًا.


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