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بعد توقف 8 أيام : استئناف الطيران بين مصر واليمن

الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 02:48 مساءً الحدث - صنعاء

استؤنفت الرحلات الجوية بين مصر واليمن الثلاثاء، بعد توقف دام 8 أيام، إثر قرار قوات التحالف العربي إغلاق المجال الجوي اليمني، وفق مصدر ملاحي.

وفي الـ 6 من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، قرر التحالف العربي بقيادة السعودية، إغلاق جميع المنافذ اليمنية الجوية والبحرية والبرية بصورة مؤقتة، على خلفية إطلاق ميليشيات الحوثيين صاروخًا باليستيًا باتجاه مطار الرياض.

وأعلن مدير محطة الخطوط الجوية اليمنية بمطار القاهرة الدولي، صالح با هديلة، في تصريح صحفية، عن استئناف حركة الطيران بين مصر واليمن، عقب الحصول على التصاريح اللازمة من قوات التحالف العربي.

وقال هديلة إن “أولى رحلات الطيران بين البلدين، أقلعت اليوم من مطار القاهرة الدولي متجهه إلى مطار عدن جنوبي اليمن، وعلى متنها 218 راكبًا”.

وطيلة الأيام الماضية، تعرضت العاصمة اليمنية صنعاء ومواقع للحوثيين في عدد من المحافظات، لغارات جوية من التحالف العربي، رداً على إطلاق الحوثيين صاروخًا باليستيًا صوب مطار الرياض، في الـ 4 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

ومنذ آذار/مارس 2015، تدور حرب في اليمن بين القوات الحكومية مدعومة بتحالف عربي، وميليشيات الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، الذين يسيطرون على محافظات يمنية منها صنعاء منذ الـ 21 من أيلول/سبتمبر 2014.


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