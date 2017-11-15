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الريال اليمني يعاود إنهياره مجدداً أمام العملات الأجنبية .. أسعار الصرف اليوم الأربعاء

الأربعاء 15 نوفمبر 2017 06:27 مساءً الحدث - صنعاء
عاود الريال اليمنى إنهياره من جديد أمام العملات الاجنبية .
وكان قد سجل تعافى لو  نسبي خلال اليومين الماضين .
وجسب مصادر مصرفية فى محافظات يمنية مختلفة فإن سعر صرف الريال اليمنى أمام العملات الاجنبية كالتالي :
أسعار صرف وبيع الدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني اليوم الاربعاء 15/11/2017
 
الدولار شراء 433    البيع 443
السعودي شراء 115   البيع 117

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