سبأفون ومؤسسة أنا الوطن تدشنان مشروع الحقيبة المدرسية بصنعاء..

الحدث - خاص

-أطلقت شركة سبأفون مشروع الحقيبة المدرسية للطلاب النازحين والذي تنفذه مؤسسة"أنا الوطن" ويستهدف توزيع 200حقيبة مدرسية مع ملحقاتها في امانة العاصمة على أبناء الأسر الفقيرة والمحتاجة والأيتام وأبناء النازحين والمتضررين من الأحداث في خطوة تندرج في إطار دعم التعليم في بلادنا والإسهام في التخفيف من ظاهرة التسرب من المدارس بسبب الاوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي اضحت تعيشها الكثير من الاسر.

جرى حفل تدشين المشروع بمقر مؤسسة أنا الوطن وبحضور عدد من المهتمين والدفعة الأولى من الطلاب المستهدفين.

من جانبها استعرضت رئيسة مؤسسة"أنا الوطن" الأستاذة بحرية شمشير آليات تنفيذ مشروع الحقيبة المدرسية والمناطق والأحياء المستهدفة..وأشارت إلى أن 200 طالبا وطالبة من أبناء الفقراء والنازحين سيستفيدون من هذا المشروع ..مشيدة بدعم شركة سبأفون لمثل هذه المشاريع .

يأتي هذا المشروع تواصلا لحملة #اليمن تجمعنا سبأفون وهي الحملة المجتمعية التي أطلقتها الشركة مطلع العام الحالي والتي تجسد الدور المحوري في مجال المسؤولية الإجتماعية الذي تقوم به شركة سبأفون من خلال حزمة من المشاريع والخدمات.