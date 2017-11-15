الصوفي يخاطب عبدالملك الحوثي : أنت لاتخاف الله .

الحدث - صنعاء

وجه الاعلامي المقرب للرئيس السابق "نبيل الصوفي "رسالة لزعيم جماعة الحوثي حملته مسئولية تفاقم الاوضاع المعيشية .

وطالبه بالاعلان عن الاموال التي جناه المسؤولين منذ ثورته المزعومة في 21سبتمبر .

وقال الصوفي في منشوره على الفيس بوك : "ماء وجه عبدالملك الحوثي على المحك.. ستقولون لي: وعلي عبدالله صالح؟.. سأقول لكم، اصلا عاد عبدالملك وعلي عبدالله، معهم بعضهم البعض كل واحد يظن انه سيختبئ وراء الثاني ليقول للناس هو السبب مش أنا.. ولكن صالح يقول للناس: انا قد حكمت وماعاد باقي بيدي الا الماضي أذكركم به، اما عبدالملك فعاده يقول انه محط التمكين، وان كلمة الله عادها الا توضعت ووصلت لاعنده، يعني عاد حاضره ومستقبله الا بدأ، ولذا فماء وجهه هو محط الاختبار لأنه يطمع بالحاضر والمستقبل.. ولذا فان الحاجة ملحة ليطلب كشفا ماليا من صنعاء، يتضمن اسم كل من تم تعيينه في منصب منذ ثورتهم في 2014 وحتى اليوم.. منصب عسكري، مدني.. لجان شعبية، حكومة انقاذ.. مجلس سياسي. كل شخص استلم مستحقات باسم منصبه الجديد.. وفقط يعلنها للناس.. الصماد.. شعبان.. لبوزه.. ابو راس.. ابو علي.. ابو سالم.. ابن معيلي.. يحى الراعي.. الكرار..... وصولا لأي مدير عام.

وطالبه بان يقرن ذلك برسالة اعتذار لمن غرر بهم ودفع بهم الى الجبهات للقتال وليس في جيوبهم حتى قيمة حبة عصير ابو مائة ريال، ولا لاولادهم شيئا , حسب تعبير الصوفي .

واضاف الصوفي بالقول : ياعبدالملك... لانحدثك عن الله، فانتم الخطباء أبعد الناس عن خوف الله ، لانكم انتم تخوفون به ولكن لاتخافونه.. من كثر حديثكم عنه لاتعودون تخافون منه، فقط تخوفون به. لكنا نخوفك بماء وجهك.

واعتبر ان خطوة الكشف عن الاموال التي جناه المسؤولين في سلطة الحوثي وحليفه مؤتمر صالح , ستكشف عن فساد مهول , فيما يعاني الشعب الجوع .

واختتم منشوره بالقول " صحيح، ان تعليقنا الامال عليك، هو نوع من مساعدتك في السيطرة واعتبار نفسك المرجعية، وهذا خطأ كبير.. فيجب ان نناضل حتى يعود لنا مؤسسات قرار وليس رجل يحكم بهواه، مهما كان هواه هذا متواضعا ونزيها.. ولكن الان مابيدنا حيلة الا هذا.. لكي ننجو اولا.. ننجو جميعا.. نحن وهم وأنت ايضا" .