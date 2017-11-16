الرئيسية شؤون عربية ودولية البرلمان الجزائري يمرر الزيادة على أسعار الوقود.. والمعارضة تدين “خرق الدستور”
شؤون عربية ودولية
Google+
مقالات الرأي
اليمنيون في مرمى نيران قياداتهم
يمر اليمنيون في الداخل والخارج بأقسى الأوضاع الإنسانية والاجتماعية في تاريخهم الحديث التي أحالتهم إلى
عن وقوف الكويت إلى جانب الشعب اليمني
 رغم أن دولة الكويت ليست دولة ذات ثقل محوري وتأثير كبير في العمليات العسكرية لـ " التحالف العربي لدعم
اللادولة أولاً
يتحدث الرئيس هادي من المنفى عن 80% من الأرض جرى تحريرها. وعندما حاول العودة إلى العاصمة المؤقتة مُنعت طائرته من
مشهد أشبه بكائن خرافي
تخلي الحوثيين عن تحالفهم مع صالح مؤشر هام على أن قراءتهم لترتيبات الحل السلمي تسير بخطى جادة هذه المرة. إنتهت
هل يمضي التحالف في دعم الانفصال؟
يبدو أن أبو ظبي بدعم من الرياض تمضي دون أي اكتراث في خطتها لتفكيك اليمن، عبر تكريس سلطة موازية في المحافظات
التكتل الجديد ضد طهران
الحقيقة فاجأتنا التحولات بسرعتها. فمنذ إعلان واشنطن قرارها ضد حكومة إيران، بدلت بريطانيا وألمانيا موقفهما،
اقرأ المزيد من المقالات
آخر الأخبار
اختيارات القراء
الريال اليمني يعاود إنهياره مجدداً أمام العملات الأجنبية .. أسعار الصرف اليوم الأربعاء
الشرعية تدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى محيط صنعاء وتتقدّم في أرحب
بعد توقف 8 أيام : استئناف الطيران بين مصر واليمن
تعز تنتفض ضد التحالف العربي
السعودية تتكفل بدفع مرتبات الجيش الوطني والأمن في اليمن
عاجل: الرئيس هادي يغادر العاصمة السعودية الرياض ويتوجه إلى مدينة بون الألمانية
قوات الجيش الوطني تفشل خطة للمليشيا الانقلابية لزراعة ألغام في عسيلان شبوة
اتبعنا على فيسبوك

البرلمان الجزائري يمرر الزيادة على أسعار الوقود.. والمعارضة تدين “خرق الدستور”

الخميس 16 نوفمبر 2017 09:59 صباحاً الحدث - ارم

جلال مناد - إرم نيوز

 

حصلت حكومة رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، على تأييد غالبية نواب البرلمان لمقترح الزيادة في أسعار الوقود، بعدما رفضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني، طعونًا قدمها أعضاء الكتل النيابية المعارضة في مواد مشروع قانون الموازنة الجديد للعام 2018.

وأدان رؤساء الكتل النيابية المعارضة، بشدة “رفض إدارة البرلمان لمقترحات قدمها النواب بشأن إلغاء الزيادة التي عرضتها الحكومة لغرض حصولها على ضرائب ورسوم جديدة ضمن مساعيها لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد”.

واتهم القيادي الإسلامي المعارض لخضر بن خلاف، رئيس البرلمان السعيد بوحجة، بـ”اعتماد سياسة إقصائية ضد المعارضة ووقف مقترحاتها لوصول تعديلات نوابها إلى الحكومة، بحيث قررت رئاسة مجلس النواب رفض مجموعة من المقترحات الرافضة لسياسات حكومية بتوجيهات من أعلى السلطات في الدولة”.

وقال بن خلاف الذي يرأس مجموعة “العدالة والبناء والنهضة” المعارضة بالبرلمان الجزائري، إن “رئاسة مجلس النواب رفضت 3  تعديلات مهمة لنواب التكتل الإسلامي بشأن إلغاء الزيادات في أسعار البنزين والمازوت، وأخرى حول مراجعتها عبر تقسيمها إلى النصف، أو تقديمها على دفعتين الأولى في شهر كانون الثاني/ يناير 2018 والثانية في تموز/ يوليو من العام الجديد”.

وشجب نواب معارضون طريقة تعامل إدارة البرلمان مع مقترحاتهم وتعديلاتهم، إذ طالبوا رئيس الهيئة التشريعية السعيد بوحجة باحترام الدستور، والتعامل بموضوعية مع كل النواب بعيدًا عن توجهاتهم السياسية وانتماءاتهم للمعارضة أو الموالاة.

من جهته، أعلن ناصر حمدادوش رئيس كتلة “تحالف حركة مجتمع السلم” بالبرلمان، عن تصويت نوابه برفض مشروع قانون موازنة 2018 بسبب “مخاطر هذا التمويل غير التقليدي، دون أن تتوافر له الظروف والشروط والإجراءات المرافقة لنجاحه، والضبابية والغموض في سقف وآجال ومجال صرف هذا الإصدار النقدي”.

وتابع حمدادوش في بيان وصلت نسخة منه لـ”إرم نيوز” أن “من بين أسباب رفض القانون هو الإصرار على عدم اعتماد التعديلات التي تقدمت بها الكتلة النيابية، خاصة رفض التأطير القانوني والتشريعي للمصارف الإسلامية، واستعجال الحكومة في طبع النقود، دون الاستناد إلى آراء خبراء الاقتصاد والشؤون المالية ومواقف الأحزاب المعارضة”.

وخلال تقديمه لمشروع قانون الموازنة، رجح وزير المالية عبدالرحمن راوية، تعافي الخزينة العامة للبلاد خلال الأشهر المقبلة، مبرزًا أن “الزيادات المقترحة على الوقود ستسمح باستعادة التوزان المالي الذي خلفه شح مداخيل النفط؛ المتأثرة أسعاره بتقلبات السوق العالمية”، وفق تعبيره.

وأضاف الوزير ذاته، أن الحكومة الجزائرية “لم تخرق الدستور، وقد تصرفت في حدود صلاحياتها المكفولة قانونًا”، داعيًا المعارضة إلى ممارسة “الحق الدستوري الممنوح لها دون مزايدات سياسية”.

وأكد أن “ما يهم وزارة المالية هو كيفية استعادة التوازن المالي للخزينة العامة، والبحث عن موارد بديلة لقطاع المحروقات”.


شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
جميع الحقوق محفوظة لـ [صحيفة الحدث] ©2006 - 2017 | تصميم وتطوير YOU لتقنية المعلومات