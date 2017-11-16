فرنسا تدعو لوقف الحرب في اليمن فوراً والانخراط في حوار غير مشروط

الحدث - صنعاء

دعت الخارجية الفرنسية، مجدداً، إلى وقف فوري لإطلاق النار والاستئناف غير المشروط للمفاوضات السياسية في اليمن.

وعبرت الخارجية الفرنسية في بيان لها عن دعوتها لحل سياسي تحت رعاية الامم المتحدة والتي تعد السبيل الوحيد لاستعادة السلام في البلاد.

وقالت فرنسا إن وزير خارجيتها "جان ايف لو دريان" سيناقش مع الجانب السعودي خلال زيارته يومي 15 و16 نوفمبر الجوانب الإنسانية والأزمة في اليمن.

وأكدت الخارجية الفرنسية مواصلتها العمل على الصعيد الوطني لدعم الجهات الفاعلة الإنسانية المتعددة الأطراف والمنظمات غير الحكومية على أرض الواقع في اليمن.

في السياق.. بحث ولي العهد السعودي "الأمير محمد بن سلمان"، أمس الأربعاء، مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الذي يزور المملكة العربية السعودية، بحث معه تطورات الأوضاع على الساحة الدولية والإقليمية.

وتناول الاجتماع حسب وسائل اعلامية سعودية آفاق التعاون السعودي الفرنسي في كافة المجالات، وتطورات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، وتنسيق الجهود تجاهها بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة .